Суд отправил под домашний арест Касинцева, укрывавшего обвиняемую в теракте Трепову

Ленинский районный суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест до 10 июня 2023 года Дмитрия Касинцева, который, по имеющимся данным, укрывал в своей квартире обвиняемую в теракте Дарью Трепову.

РИА Новости

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Касинцев проходит фигурантом уголовного дела о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК России). Судебный процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. 4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца. Теракт, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.