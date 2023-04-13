Суд отправил под домашний арест Касинцева, укрывавшего обвиняемую в теракте Трепову
- РИА Новости
Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Касинцев проходит фигурантом уголовного дела о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК России).
Судебный процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме.
4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.
Теракт, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.