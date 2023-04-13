Россияне назвали причины замены авто на новый после ДТП

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Недавний опрос, проведённый группой «Ренессанс Страхование» и службой проверки и подбора автомобилей «Автокод» в России, выявил, что основными причинами замены старого автомобиля после ДТП являются поломки, не поддающиеся ремонту, и деформация передних и дверных проёмов.
Россияне назвали причины замены авто на новый после ДТП
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия».

Порядка 80% респондентов заявили, что заменят свой автомобиль, если он не подлежит ремонту.

Российские водители считают, что причиной замены в том числе может стать деформация передней части машины (54%) и дверных проёмов (49%).

В десятку причин для покупки нового автомобиля также вошли искривление задней части старого авто (46%), повреждение окон (40%) и двигателя (38%), необходимость замены нескольких кузовных деталей (25%), провисание дверей (25%), постоянные скрипы при движении (17%) и наличие пробоин, вмятин и царапин (13%).

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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