Россияне назвали причины замены авто на новый после ДТП
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Об этом пишет газета «Известия».
Порядка 80% респондентов заявили, что заменят свой автомобиль, если он не подлежит ремонту.
Российские водители считают, что причиной замены в том числе может стать деформация передней части машины (54%) и дверных проёмов (49%).
В десятку причин для покупки нового автомобиля также вошли искривление задней части старого авто (46%), повреждение окон (40%) и двигателя (38%), необходимость замены нескольких кузовных деталей (25%), провисание дверей (25%), постоянные скрипы при движении (17%) и наличие пробоин, вмятин и царапин (13%).
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.