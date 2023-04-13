Кравцов: Минпросвещения с Минобороны разработали целостную концепцию подготовки к армии
- РИА Новости
Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе выступления на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания». Его слова приводит ТАСС.
«Мы подготовили с Министерством обороны, с обществом «Знание», с Росмолодёжью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии», — сказал Кравцов.
По его словам, этот вопрос будет отдельно обсуждаться с министрами сегодня и завтра.
Ранее Совфед на заседании в среду, 12 апреля, одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.