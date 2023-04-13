Кравцов: Минпросвещения с Минобороны разработали целостную концепцию подготовки к армии

Министерство просвещения России совместно с Министерством обороны, обществом «Знание» и другими ведомствами разработало целостную концепцию подготовки к службе в Вооружённых силах.

Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе выступления на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания». Его слова приводит ТАСС.

«Мы подготовили с Министерством обороны, с обществом «Знание», с Росмолодёжью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии», — сказал Кравцов.

По его словам, этот вопрос будет отдельно обсуждаться с министрами сегодня и завтра.

Ранее Совфед на заседании в среду, 12 апреля, одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.