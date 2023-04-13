Специалист Губанов: скоро нейросети можно будет использовать в программировании и преподавании

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Руководитель направления продаж «Авито Работа» Роман Губанов рассказал, что нейросети уже в этом году могут быть использованы в целом ряде направлений человеческой деятельности.
Специалист Губанов: скоро нейросети можно будет использовать в программировании и преподавании
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Так, чат-бот ChatGPT, выпущенный на рынок компанией Илона Маска в конце 2022 года, сможет внедриться в деятельность в нескольких сферах, таких как программирование и преподавание, сообщил он в беседе с «Известиями».

«Кроме того, ИИ умеет писать сценарии, создавать информационные тексты, чем может взять на себя часть обязанностей копирайтеров и журналистов. Нейронные сети ещё в 2022 году научились составлять новостные сводки в мире спорта, моды и других сферах и генерировать «человеческие» тексты без ошибок», — отметила Губанов.

По его словам, на рынке технологий ИИ есть и другие эффективные нейросети, что затронет ещё ряд сфер и коснётся деятельности юристов, маркетинговых аналитиков, специалистов по рекламе и графических дизайнеров.

Ранее Nation News сообщал, что Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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