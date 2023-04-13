Врач Джаиани отметила важность развития телемедицины

Заведующая отделом телемедицинских технологий МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Нино Джаиани рассказала о причинах увеличения популярности телемедицинских консультаций.

Особенную актуальность телемедицина приобрела в период пандемии, отметила специалист в интервью РИАМО.

В частности, Минздрав Московской области распорядился организовать на базе МОНИКИ в октябре 2020 года телемедицинский центр, пояснила врач. Благодаря этому пациенты оперативно получали консультацию терапевта по лечению и дальнейшей необходимой реабилитации.

«Телемедицинские технологии теперь присутствуют в работе амбулаторно-поликлинического звена как государственных организаций (в том числе в Подмосковье), так и в практике коммерческих медицинских центров», — подытожила Джаиани.

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