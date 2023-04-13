Генпрокуратура России инициировала проверку видео из сети с якобы казнью военного ВСУ
- РИА Новости
Сообщение опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По данным надзорного ведомства, на распространённом видео неизвестный мужчина в камуфляжной форме в летний период времени «применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть».
Прокуратура направила эти материалы в следственные органы для проведения проверки с целью оценки их достоверности и принятия соответствующего решения.
Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал проверить достоверность украинских кадров с видео, на котором обезглавливают украинского военнопленного.
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал попыткой провокации опубликованные в интернете кадры казни военного ВСУ.
При этом само видео он назвал «кустарно выполненной дешёвкой».