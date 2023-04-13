Генпрокуратура России инициировала проверку видео из сети с якобы казнью военного ВСУ

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Генеральная прокуратура России инициировала проверку опубликованного в интернете видео с якобы казнью военного Вооружённых сил Украины.
Генпрокуратура России инициировала проверку видео из сети с якобы казнью военного ВСУ
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, на распространённом видео неизвестный мужчина в камуфляжной форме в летний период времени «применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть».

Прокуратура направила эти материалы в следственные органы для проведения проверки с целью оценки их достоверности и принятия соответствующего решения.

Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал проверить достоверность украинских кадров с видео, на котором обезглавливают украинского военнопленного.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал попыткой провокации опубликованные в интернете кадры казни военного ВСУ.

При этом само видео он назвал «кустарно выполненной дешёвкой».

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