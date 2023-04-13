Песков заявил, что Путину не нужен свой Telegram-канал, так как его и так все слушают

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не нуждается в том, чтобы вести социальные сети.
Песков заявил, что Путину не нужен свой Telegram-канал, так как его и так все слушают
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом он сказал во время общения с участниками «Мастерской новых медиа».

«В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?!» — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказывал, что в кабинете российского лидера стоит «правильное» оборудование с высоким уровнем безопасности.

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