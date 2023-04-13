Полицейские выясняют обстоятельства дела о нападении подростков на детей в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге полицейские проводят проверку по факту нападения группы подростков на двоих детей 12 апреля с целью получения денег.
Полицейские выясняют обстоятельства дела о нападении подростков на детей в Екатеринбурге
  • РИА Новости

В местной полиции kp.ru подтвердили, что родители пострадавших детей обратились с заявлением в отдел №3 Кировского района.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что при опросе пострадавших несовершеннолетних информация о применении газового баллончика или ножей против них, а также иных опасных предметов — как пишут СМИ — не подтвердилась.

«Тем не менее полицейские проводят тщательную проверку данного инцидента», — подчеркнули в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В настоящее время устанавливаются личности всех участников произошедшего. Ситуацию взял под личный контроль начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске после убийства 17-летнего подростка задержаны трое подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело.

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