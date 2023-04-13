Полицейские выясняют обстоятельства дела о нападении подростков на детей в Екатеринбурге
- РИА Новости
В местной полиции kp.ru подтвердили, что родители пострадавших детей обратились с заявлением в отдел №3 Кировского района.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что при опросе пострадавших несовершеннолетних информация о применении газового баллончика или ножей против них, а также иных опасных предметов — как пишут СМИ — не подтвердилась.
«Тем не менее полицейские проводят тщательную проверку данного инцидента», — подчеркнули в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В настоящее время устанавливаются личности всех участников произошедшего. Ситуацию взял под личный контроль начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске после убийства 17-летнего подростка задержаны трое подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело.