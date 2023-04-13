В Казани средняя стоимость пасхального кулича составила 360 рублей

Аналитики «Авито» провели исследование и выяснили, что средняя стоимость кулича в Казани составляет 360 рублей. Уточняется, что перед праздником Пасхи продавцы стали в 3,7 раза чаще предлагать его покупателям.

Об этом сообщает «Реальное время».

Вместе с тем исследование показало, что наборы из десертов в виде яиц, тематических шоколадных конфет ручной работы стали заказывать в 8,4 раза чаще по сравнению с прошлым годом, а предложение выросло в девять раз.

Ранее «Известия» сообщали, что, по данным аналитиков магазина Metro, стоимость пасхального стола в 2023 году составит около 822 рубл. В набор входят кулич, яйца, творожная пасха и кагор.