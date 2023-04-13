Гастроэнтеролог Манило рассказала, как вернуться к обычному рациону после поста

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Гастроэнтеролог и диетолог Елена Манило посоветовала людям, соблюдавшим пост, умеренно питаться во время пасхальных застолий, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Гастроэнтеролог Манило рассказала, как вернуться к обычному рациону после поста
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«Не следует пытаться попробовать всё и сразу, тем более если ранее вы неделями отказывали себе во вредной еде. Перестраивать рацион нужно постепенно: сначала ввести в меню молочные продукты, затем яйца, и только после адаптации организма можно переходить к мясу», — посоветовала она в беседе с «МК в Питере».

На пасхальном столе лучше ограничить количество продуктов мясной переработки — колбас, покупной ветчины, копчёностей, отметила Манило.

Она также посоветовала не злоупотреблять творожной пасхой, так как это жирное и тяжёлое для переваривания блюдо.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.

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