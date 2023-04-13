Врач Кардапольцева посоветовала людям с ожирением и диабетом отказаться от куличей

Врач-эндокринолог ИНВИТРО-Урал Елизавета Кардапольцева рассказала, что людям с заболеваниями печени, ожирением и диабетом стоит на Пасху отказаться от употребления кулича и яиц.

Если человек испытывает проблемы с весом, ему стоит ограничить употребление куличей или делать это в первой половине дня, отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Рекомендованная норма 100—200 г продукта в день, уточнила эндокринолог.

По её словам, свежую выпечку также не стоит есть людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта.

«Куличи противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом, так как они содержат сахар и повышают его уровень в крови, что может спровоцировать сосудистые осложнения», — напомнила врач.

Также людям с заболеваниями печени не стоит употреблять слишком много яиц, заключила Кардапольцева.

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