Сальдо: инвесторы заинтересовались строительством агрокластера в Херсонской области

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Многие инвесторы заинтересовались строительством агрокластера в Херсонской области.
Сальдо: инвесторы заинтересовались строительством агрокластера в Херсонской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил врио региона Владимир Сальдо.

«Расскажу простыми словами об агрокластере... Многие инвесторы уже высказали заинтересованность в капитальных вложениях в проект, так как срок его окупаемости будет небольшим», — написал он в Telegram.

Сальдо уточнил, что агрокластер станет комплексом охлаждаемых хранилищ для круглогодичного сбережения овощей, фруктов и ягод.

6 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Сальдо. Во время беседы российский лидер отметил, что власти нарастят уровень газификации в регионе.

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