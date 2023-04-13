Сальдо: инвесторы заинтересовались строительством агрокластера в Херсонской области

Многие инвесторы заинтересовались строительством агрокластера в Херсонской области.

Об этом сообщил врио региона Владимир Сальдо.

«Расскажу простыми словами об агрокластере... Многие инвесторы уже высказали заинтересованность в капитальных вложениях в проект, так как срок его окупаемости будет небольшим», — написал он в Telegram.

Сальдо уточнил, что агрокластер станет комплексом охлаждаемых хранилищ для круглогодичного сбережения овощей, фруктов и ягод.

6 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Сальдо. Во время беседы российский лидер отметил, что власти нарастят уровень газификации в регионе.