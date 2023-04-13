Юрист Иващенко рассказала об изменениях порядка перерасчёта расходов на общедомовые нужды

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко рассказала, что по новым правилам перерасчёт расходов на оплату коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды, тепла и электричества), которые расходуются на общедомовые нужды, теперь будут оплачивать жильцы.

Жильцы многоквартирных домов теперь будут оплачивать разницу между индивидуальными приборами учёта и общедомовым счётчиком. Ранее это была обязанность управляющей компании, сообщила она в беседе с Life.ru.

Перерасчёт осуществляется в том числе по истечении каждого календарного года. При этом его величина учитывается равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы в течение первого квартала года, следующего за расчётным годом, уточнила специалист.

«Таким образом, весной жильцам могут прийти квитанции как с повышенными суммами, так и с пониженными. Это будет перерасчёт за прошлый год», — добавила Иващенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.