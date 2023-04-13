Юрист Кузнецова напомнила о нюансах при новых правилах перерасчёта за вывоз мусора

Юрист Елена Кузнецова напомнила россиянам, что этой весной изменился порядок перерасчёта платы за вывоз мусора.

Теперь перерасчёт платы за вывоз мусора будут делать всем жильцам, которых не было дома более пяти календарных дней подряд, сообщила специалист в беседе с Life.ru.

«Чтобы оформить перерасчёт, нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением. Разумеется, потребуется приложить документы, которые подтверждают, сколько дней жилец отсутствовал дома», — пояснила Кузнецова.

По её словам, чтобы сделать перерасчёт, заявление нужно подать не позднее чем через 30 дней после возвращения.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.