Юрист Кузнецова напомнила о нюансах при новых правилах перерасчёта за вывоз мусора
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Теперь перерасчёт платы за вывоз мусора будут делать всем жильцам, которых не было дома более пяти календарных дней подряд, сообщила специалист в беседе с Life.ru.
«Чтобы оформить перерасчёт, нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением. Разумеется, потребуется приложить документы, которые подтверждают, сколько дней жилец отсутствовал дома», — пояснила Кузнецова.
По её словам, чтобы сделать перерасчёт, заявление нужно подать не позднее чем через 30 дней после возвращения.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.