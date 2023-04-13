Юрист Кузнецова напомнила о нюансах при новых правилах перерасчёта за вывоз мусора

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Юрист Елена Кузнецова напомнила россиянам, что этой весной изменился порядок перерасчёта платы за вывоз мусора.
Юрист Кузнецова напомнила о нюансах при новых правилах перерасчёта за вывоз мусора
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Теперь перерасчёт платы за вывоз мусора будут делать всем жильцам, которых не было дома более пяти календарных дней подряд, сообщила специалист в беседе с Life.ru.

«Чтобы оформить перерасчёт, нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением. Разумеется, потребуется приложить документы, которые подтверждают, сколько дней жилец отсутствовал дома», — пояснила Кузнецова.

По её словам, чтобы сделать перерасчёт, заявление нужно подать не позднее чем через 30 дней после возвращения.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

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