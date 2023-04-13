«Известия»: рост цен на мебель может произойти уже во второй половине II квартала года

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Рост цен на мебель ожидается во второй половине II квартала 2023 года в России.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора мебельной компании Mr.Doors Сергея Шихова.

По его словам, повышение на 10—15% возможно уже во второй половине II квартала текущего года.

При этом в некоторых сегментах рынка эти цифры могут быть больше, если зависимость от иностранных партнёров сильнее.

Как отмечает эксперт, основная причина, из-за которой могут повыситься цены, — рост курса валют, которую российские производители продолжают использовать в расчётах с поставщиками.

В августе основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев дал советы по безопасной аренде квартиры в Москве.

Кроме того, гендиректор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков рассказал о преимуществах покупки меблированной квартиры в новостройке.

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