«Известия»: рост цен на мебель может произойти уже во второй половине II квартала года

Рост цен на мебель ожидается во второй половине II квартала 2023 года в России.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора мебельной компании Mr.Doors Сергея Шихова.

По его словам, повышение на 10—15% возможно уже во второй половине II квартала текущего года.

При этом в некоторых сегментах рынка эти цифры могут быть больше, если зависимость от иностранных партнёров сильнее.

Как отмечает эксперт, основная причина, из-за которой могут повыситься цены, — рост курса валют, которую российские производители продолжают использовать в расчётах с поставщиками.

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