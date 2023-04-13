«Известия»: рост цен на мебель может произойти уже во второй половине II квартала года
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора мебельной компании Mr.Doors Сергея Шихова.
По его словам, повышение на 10—15% возможно уже во второй половине II квартала текущего года.
При этом в некоторых сегментах рынка эти цифры могут быть больше, если зависимость от иностранных партнёров сильнее.
Как отмечает эксперт, основная причина, из-за которой могут повыситься цены, — рост курса валют, которую российские производители продолжают использовать в расчётах с поставщиками.
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Кроме того, гендиректор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков рассказал о преимуществах покупки меблированной квартиры в новостройке.