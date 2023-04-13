«Известия»: россияне за год пытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей

Россияне попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей за год действия валютных ограничений.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФТС.

Отмечается, что всего с марта прошлого года по март 2023-го выявлено более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе россиянами денег через границу.

«Львиная доля приходится на попытки вывоза средств из России — 10,2 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее», — сказано в материале.

Уточняется, что более половины из таких дел (5,9 тыс.) относятся к нарушению временного запрета на «экспорт» с территории России иностранной валюты суммой свыше $10 тыс.

Остальные дела касаются ввоза денег в страну — 1,9 тыс. Это число сократилось за год почти на 54%.

В ноябре Центробанк России разрешил вывозить наличную валюту свыше $10 тыс. госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам при определённых условиях.

8 февраля Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила, что в 2022 году ведомство зафиксировало рост попыток незаконного провоза наличных физлицами через границу России.

Уточнялось, что попытки незаконного вывоза денег предпринимались в 4 раза чаще, чем ввоза.