Кадыров заявил о нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейское

Сотрудники полиции, ОМОН и ФСБ нейтрализовали участника бандитского подполья в селе Гвардейское Чеченской Республики.

«Этой ночью в Гвардейском Надтеречного района республики сотрудники специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова, полка ППСП УМВД России и ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике совместно с сотрудниками Второй службы ФСБ России и УФСБ России по Чеченской Республике провели успешную спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, подпольщик прибыл в Чечню из соседнего региона.

Преступник не принял предложение силовиков сдаться, при задержании был ранен.

Сейчас он даёт показания, его личность установлена.

Ранее Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации в частном секторе Гудермеса были уничтожены два боевика, сотрудники силовых органов и гражданские не пострадали.