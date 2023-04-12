Сенаторы предложили сделать начальную военную подготовку отдельным школьным предметом

В Совете Федерации обсудили с представителями Минпросвещения возможность сделать начальную военную подготовку отдельным предметом в школе.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В феврале 2023 года была одобрена рабочая программа курса внеурочной деятельности по НВП — пятидневные сборы на 35 часов, однако, по мнению сенаторов, в нынешней ситуации этого недостаточно.

Согласно мнению сенаторов и экспертов, школьный курс НВП должен быть на три порядка больше, чем 35 часов в год, заявил зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев.

Он отметил, что большинство в комитете предлагают сделать НВП отдельным предметом.

«После начала СВО всем россиянам стало абсолютно понятно — чтобы эффективно защищать Отечество, нужно поступательно получать знания в области военной подготовки», — сказал Валяев.

28 декабря 2022 года российским Минпросвещения был опубликован приказ об утверждении единой федеральной программы дошкольного образования.

В школьную программу в том числе были включены начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и блок о спецоперации в рамках истории.