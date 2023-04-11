Немецкий «Форум гражданского общества Россия — ЕС» признан нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС».

«Установлено, что организация является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций», — говорится в Telegram ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что фактически деятельность организации «направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России».

Ранее российское Министерство юстиции признало нежелательной на территории России деятельность польской организации «Форум свободных народов пост-России» (Free Nations of PostRussia Forum).

17 марта Генпрокуратура России признала нежелательной польскую организацию «Форум свободных народов пост-России».

В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.