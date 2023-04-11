Путин поручил выровнять уровень доходов жителей Крыма со средними показателями по России

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 сентября доложить о мерах по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними показателями по стране.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В нём сказано, что правительству совместно с органами государственной власти Крыма и Севастополя поручено принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Крыма и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области.

17 марта Путин призвал руководство Крыма и правительство России стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей остальных регионов России.

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией президент приехал в регион.

По его словам, необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.