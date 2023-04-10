«Ъ»: в России сформированы основные направления технологического развития страны

В правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года.

Как пишет «Коммерсантъ», в него вошли десять «сквозных технологий», перечень которых был пересмотрен в конце 2022 года из-за утраты доступа к сложному импортному оборудованию и утраты актуальности, а также восемь направлений промышленного развития.

В Минобрнауки изданию уточнили, что среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики.

Отмечается, что концепция технологического развития будет рассмотрена на стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина в ближайшее время.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Россия и Китай на сегодняшний день сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях они могли бы активно сотрудничать в научно-технологической сфере.

В конце марта правительство России утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что за короткий срок России предстоит создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны.