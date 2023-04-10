Бочкарёв: дублёр МКАД в Новой Москве запустят в 2026 году

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Строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится в 2026 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: дублёр МКАД в Новой Москве запустят в 2026 году

«Завершить строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая станет дублёром южной и юго-западной части МКАД на территории Новой Москвы, планируется в 2026 году. На сегодня эта дорога готова почти на две трети», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, к настоящему времени готовы три участка дороги: от Киевского до Калужского шоссе, от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово», а также от Боровского до Киевского шоссе. Ещё два участка находятся на стадии строительства.

«Недавно мы начали строить последний участок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Этот 14-километровый отрезок станет сложнейшим на трассе», — отметил Бочкарёв.

Он добавил, что всего в 2023 году в ТиНАО построят более 30 км дорог.

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