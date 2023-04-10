В Забайкальском крае возбудили дело по факту смерти 15-летней девочки из-за алкоголя
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по региону.
По предварительной информации, накануне школьница вместе с друзьями отмечала свой день рождения и употребляла крепкие алкогольные напитки, после чего ей стало плохо. На следующее утро её нашли мёртвой.
Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Newinform сообщал, что семилетняя девочка получила ушиб головного мозга и перелом во время катания на ватрушке в Ленинградской области.