В Забайкальском крае возбудили дело по факту смерти 15-летней девочки из-за алкоголя

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после того, как 15-летняя школьница скончалась от отравления крепким алкоголем. Инцидент произошёл в посёлке Дарасун Карымского района.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По предварительной информации, накануне школьница вместе с друзьями отмечала свой день рождения и употребляла крепкие алкогольные напитки, после чего ей стало плохо. На следующее утро её нашли мёртвой.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

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