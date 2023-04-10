Депутатская рабочая группа подготовит доклад по вопросу обеспечения протезами участников СВО

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Депутатская рабочая группа подготовит доклад президенту России Владимиру Путину по вопросу обеспечения протезами участников СВО, ставших инвалидами.
Депутатская рабочая группа подготовит доклад по вопросу обеспечения протезами участников СВО
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, сейчас в работе находится уже третий доклад рабочей группы по вопросам СВО.

«К сожалению, несмотря на то, что система в целом налажена, мы постоянно сталкиваемся с жалобами людей, которые указывают на те или иные её несовершенства. Жалуются на несвоевременное предоставление средств реабилитации (ТСР), долгую диагностику и ещё целый ряд факторов», — отметила Кузнецова.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России.

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