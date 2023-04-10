Депутатская рабочая группа подготовит доклад по вопросу обеспечения протезами участников СВО

Депутатская рабочая группа подготовит доклад президенту России Владимиру Путину по вопросу обеспечения протезами участников СВО, ставших инвалидами.

Как рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, сейчас в работе находится уже третий доклад рабочей группы по вопросам СВО.

«К сожалению, несмотря на то, что система в целом налажена, мы постоянно сталкиваемся с жалобами людей, которые указывают на те или иные её несовершенства. Жалуются на несвоевременное предоставление средств реабилитации (ТСР), долгую диагностику и ещё целый ряд факторов», — отметила Кузнецова.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России.