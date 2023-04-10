В Новосибирской области подростки избили охранника и кассира в кинотеатре

В новосибирском Бердске подростки избили охранника, кассира и других людей в кинотеатре «Орион».

Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на кассира.

По её словам, инцидент произошёл во время последнего вечернего сеанса. Вскоре после начала фильма толпа из 7—8 подростков в возрасте от 15 до 18 лет вбежала в кинотеатр и начала выламывать дверь.

«За ними побежали охранник, стоявший рядом мой муж и его брат. Они поймали одного из хулиганов, но остальные вернулись к нему на выручку, завязалась драка», — рассказала кассир.

Уточняется, что подростки толпой били упавших мужчин и девушка попыталась разнять участников драки, но сама получила несколько ударов по голове.

После этого подростки убежали, но приехавшая полиция задержала шестерых из них «где-то в пивнушке неподалеку».

Отмечается, что полицейские подтвердили факт происшествия. Часть участников конфликта уже установлены, личности других устанавливаются.

Ранее в Москве против троих подростков возбудили дело по факту жестокого избиения бездомного.