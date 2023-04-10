Диетолог Ковальков объяснил, что психологический голод трудно утолить

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что психологический голод труднее утолить, чем физиологический.

Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает спонтанно. Причина — в нехватке эндорфинов (гормонов счастья. — RT), а не калорий, поэтому утолить его может не любая еда, объяснил диетолог в интервью Радио Sputnik.

По его словам, выработку эндорфинов стимулирует сладкая и жирная пища.

«Но если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить», — сказал Ковальков, отметив, что с подобной симптоматикой человеку стоит обратиться к специалисту.

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