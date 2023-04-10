URA: на Урале ФСБ задержала начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах
Уточняется, что задержание связано с тем, что Ергеледжи подозревают в мошенничестве. При этом, по заявлениям собеседников портала, в составе «преступления коррупционной составляющей нет».
«Полковник в изоляторе временного содержания», — рассказал источник.
Ещё один собеседник портала подтвердил задержание, уточнив, что «не всё так однозначно» и пока какие-либо выводы делать преждевременно.
Ранее сообщалось, что замначальника Воронежской таможни задержали в рамках дела о наркотиках.