URA: на Урале ФСБ задержала начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД

Сотрудники свердловского УФСБ задержали вечером 9 апреля в Первоуральске начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах

Уточняется, что задержание связано с тем, что Ергеледжи подозревают в мошенничестве. При этом, по заявлениям собеседников портала, в составе «преступления коррупционной составляющей нет».

«Полковник в изоляторе временного содержания», — рассказал источник.

Ещё один собеседник портала подтвердил задержание, уточнив, что «не всё так однозначно» и пока какие-либо выводы делать преждевременно.

Ранее сообщалось, что замначальника Воронежской таможни задержали в рамках дела о наркотиках.