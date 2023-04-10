В российские войска поступили комплексы для борьбы с мини-беспилотниками

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В 2022 году в подразделения российских войск ПВО поступили первые радиолокационные комплексы для борьбы с мини-беспилотниками, заявил замглавнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

«Для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам «РЛК-МЦ» отечественного производства», — сказал он.

По словам Дёмина, соответствующие комплексы уже выполняют боевые задачи, в том числе в зоне проведения спецоперации.

Замглавнокомандующего отметил, что в 2023 году в войска ПВО и ПРО ожидается поставка ещё нескольких таких образцов, а со следующего года предприятия ОПК начнут поставки до 20 подобных комплексов ежегодно.

Он добавил, что войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.

Кроме того, вблизи зоны спецоперации в два раза увеличили число подразделений со средствами ПВО.

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