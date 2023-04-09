В Нижегородской области арестовали мужчину, сорвавшего российский флаг со здания полиции

Короткая ссылка
В Павловском районе Нижегородской области арестовали ранее судимого мужчину, сорвавшего российский флаг со здания полиции.

Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по региону, которое цитирует РИА Новости.

Нарушение закона произошло 3 апреля. Полицейские установили, что злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый житель города Ворсма Павловского района.

Мужчину задержали по ст. 19.3 КоАП о неповиновении распоряжению полицейского. Суд назначил ему административный арест на четверо суток.

Полиция направила в надзорные органы собранные материалы в рамках ст. 329 УК России (надругательство над государственным флагом России), максимальное наказание по которой составляет один год лишения свободы.

Также было установлено, что в действиях задержанного есть признаки хулиганства (ст. 213 УК России).

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести поправки в законодательство, которые обяжут проходить исправительные работы за дискредитацию ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить