В Нижегородской области арестовали мужчину, сорвавшего российский флаг со здания полиции

В Павловском районе Нижегородской области арестовали ранее судимого мужчину, сорвавшего российский флаг со здания полиции.

Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по региону, которое цитирует РИА Новости.

Нарушение закона произошло 3 апреля. Полицейские установили, что злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый житель города Ворсма Павловского района.

Мужчину задержали по ст. 19.3 КоАП о неповиновении распоряжению полицейского. Суд назначил ему административный арест на четверо суток.

Полиция направила в надзорные органы собранные материалы в рамках ст. 329 УК России (надругательство над государственным флагом России), максимальное наказание по которой составляет один год лишения свободы.

Также было установлено, что в действиях задержанного есть признаки хулиганства (ст. 213 УК России).

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести поправки в законодательство, которые обяжут проходить исправительные работы за дискредитацию ВС России.