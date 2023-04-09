Депутат Журавлёв: лишённым выплат раненым участникам СВО необходимо обращаться в Госдуму

Любому получившему ранение участнику спецоперации на Украине, которого лишили выплат, необходимо срочно обратиться в Госдуму, заявил первый заместитель председателя комитета и глава партии «Родина» Алексей Журавлёв.

«Любому раненому, который таким образом был лишен выплат, обязательно и как можно скорее нужно поставить в известность правоохранительные органы или, допустим, депутатский корпус», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Он отметил, что подобные случаи чаще всего случаются из-за недоразумений.

Депутат добавил, что продолжит отстаивать права военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.