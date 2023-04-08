РБК: в российских магазинах игрушек начался дефицит настольных игр «Монополия» и Uno

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Российские магазины игрушек столкнулись с дефицитом игр Uno и «Монополия».
РБК: в российских магазинах игрушек начался дефицит настольных игр «Монополия» и Uno
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные розничных магазинов.

По данным издания, запасы «Монополии» закончились после Нового года.

«По телефону поддержки на сайте «Мосигры» подтвердили, что владелец этого бренда — компания Hasbro — прекратил поставки в Россию, будут ли они в обозримом будущем, неизвестно», — говорится в сообщении.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.

Как пишут «Известия», товары IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel также включены в перечень для параллельного импорта.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции.

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