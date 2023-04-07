«Порту» нанёс «Бенфике» первое в 2023 году поражение в чемпионате Португалии по футболу
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Встреча в Лиссабоне завершилась победой гостей со счётом 2:1.
У «Порту» отличились Матеус Урибе (45-я минута) и Мехди Тареми (54-я). На 10-й минуте мяч в ворота «Порту» отрикошетил от вратаря команды Диогу Кошты.
«Бенфика» с 71 очком возглавляет турнирную таблицу, у идущего следом «Порту» 64 очка.
Ранее главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру нападающего команды Криштиану Роналду в матче второго тура квалификации чемпионата Европы — 2024 с Люксембургом.