«Порту» нанёс «Бенфике» первое в 2023 году поражение в чемпионате Португалии по футболу

«Порту» впервые в 2023 году обыграл «Бенфику» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Gettyimages.ru

Встреча в Лиссабоне завершилась победой гостей со счётом 2:1. У «Порту» отличились Матеус Урибе (45-я минута) и Мехди Тареми (54-я). На 10-й минуте мяч в ворота «Порту» отрикошетил от вратаря команды Диогу Кошты. «Бенфика» с 71 очком возглавляет турнирную таблицу, у идущего следом «Порту» 64 очка. Ранее главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру нападающего команды Криштиану Роналду в матче второго тура квалификации чемпионата Европы — 2024 с Люксембургом.