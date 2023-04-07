Минюст России включил журналиста Бабченко в реестр иноагентов
- РИА Новости
Отмечается, что репортёр собирал средства для помощи ВСУ, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.
Также в реестр включили ООО «Хроникёр».
Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского**.
В январе МВД России объявило в розыск Бабченко, основанием для этого стала статья Уголовного кодекса.
* Включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.