Минюст России включил журналиста Бабченко в реестр иноагентов

Журналист Аркадий Бабченко* включён в реестр иноагентов. Об этом сообщило Министерство юстиции России.

Отмечается, что репортёр собирал средства для помощи ВСУ, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Также в реестр включили ООО «Хроникёр».

Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского**.

В январе МВД России объявило в розыск Бабченко, основанием для этого стала статья Уголовного кодекса.

* Включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.