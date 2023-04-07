Специалист Захаров: доля соискателей старше 50 лет всегда будет самой небольшой на рынке труда

Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров выразил мнение, что доля соискателей старше 50 лет всегда будет самой небольшой на рынке труда. Как отметил эксперт, за последнее время ничего не поменялось.

«Доля более старших соискателей всегда самая маленькая на рынке труда. И так будет всегда, что бы ни произошло. Связано это, с одной стороны, с тем, что люди старших возрастов — самые ценные и опытные кадры, которые работают лучше всех и передают опыт молодым», — сказал Захаров в беседе с НСН.

С другой стороны, считает эксперт, соискатели данной возрастной категории наименее охотно выходят на рынок труда.

Захаров добавил, что работодатель нанимает не возраст, а компетенцию.

Ранее директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова заявила, что в 2023 году на рынке будут востребованы соискатели старше 50 лет.

Сайт kp.ru сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 вакансий на удалёнке в Санкт-Петербурге.