Специалист Захаров: доля соискателей старше 50 лет всегда будет самой небольшой на рынке труда

Короткая ссылка
Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров выразил мнение, что доля соискателей старше 50 лет всегда будет самой небольшой на рынке труда. Как отметил эксперт, за последнее время ничего не поменялось.
Специалист Захаров: доля соискателей старше 50 лет всегда будет самой небольшой на рынке труда
  • РИА Новости

«Доля более старших соискателей всегда самая маленькая на рынке труда. И так будет всегда, что бы ни произошло. Связано это, с одной стороны, с тем, что люди старших возрастов — самые ценные и опытные кадры, которые работают лучше всех и передают опыт молодым», — сказал Захаров в беседе с НСН.

С другой стороны, считает эксперт, соискатели данной возрастной категории наименее охотно выходят на рынок труда.

Захаров добавил, что работодатель нанимает не возраст, а компетенцию.

Ранее директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова заявила, что в 2023 году на рынке будут востребованы соискатели старше 50 лет.

Сайт kp.ru сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 вакансий на удалёнке в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить