Специалист Захаров: доля соискателей старше 50 лет всегда будет самой небольшой на рынке труда
- РИА Новости
«Доля более старших соискателей всегда самая маленькая на рынке труда. И так будет всегда, что бы ни произошло. Связано это, с одной стороны, с тем, что люди старших возрастов — самые ценные и опытные кадры, которые работают лучше всех и передают опыт молодым», — сказал Захаров в беседе с НСН.
С другой стороны, считает эксперт, соискатели данной возрастной категории наименее охотно выходят на рынок труда.
Захаров добавил, что работодатель нанимает не возраст, а компетенцию.
Ранее директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова заявила, что в 2023 году на рынке будут востребованы соискатели старше 50 лет.
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