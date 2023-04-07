Рядом с новыми станциями БКЛ создадут 400 тысяч рабочих мест

Рядом с новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) развивают инфраструктуру и бизнес, заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

В беседе с НТВ он рассказал, что количество кассовых аппаратов в зоне притяжения новых станций выросло более чем на 70%. Средний чек в кафе, ресторанах и магазинах увеличился на 40%.

«Мы считаем, что Большая кольцевая линия, если брать горизонт в пять — семь лет, — это почти 400 тыс. новых рабочих мест», — отметил Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что Московский метрополитен получит около 300 новых вагонов «Москва-2020» в 2023 году.