Рядом с новыми станциями БКЛ создадут 400 тысяч рабочих мест

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Рядом с новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) развивают инфраструктуру и бизнес, заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Рядом с новыми станциями БКЛ создадут 400 тысяч рабочих мест
  • РИА Новости

В беседе с НТВ он рассказал, что количество кассовых аппаратов в зоне притяжения новых станций выросло более чем на 70%. Средний чек в кафе, ресторанах и магазинах увеличился на 40%.

«Мы считаем, что Большая кольцевая линия, если брать горизонт в пять — семь лет, — это почти 400 тыс. новых рабочих мест», — отметил Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что Московский метрополитен получит около 300 новых вагонов «Москва-2020» в 2023 году.

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