В Москве смогут запустить технологию беспилотного управления поездами метро

Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что в будущем столичный метрополитен сможет использовать технологию беспилотного управления поездами.

В беседе с НТВ Ликсутов отметил, что московское метро получило от федерального правительства выделенный радиосигнал.

Также, по словам чиновника, Большую кольцевую линию обслуживают только самые современные составы отечественного производства.

«Когда мэром Москвы принималось решение о строительстве Большой кольцевой линии, было его поручение заложить самые современные технологии, которые позволяют использовать провозные способности Большой кольцевой линии, заложить запас прочности на многие годы вперёд. Это было реализовано», — рассказал Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что Московский метрополитен получит около 300 новых вагонов «Москва-2020» в 2023 году.