Суд в Иванове арестовал блогера, унижавшего дочь в прямом эфире

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Суд в Иванове арестовал блогера Дмитрия Серова, который во время трансляции унижал свою дочь и довёл её до слёз.
Суд в Иванове арестовал блогера, унижавшего дочь в прямом эфире
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 5 июня 2023 года включительно», — сказали там.

В Следственном комитете ранее сообщили, что в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в истязании несовершеннолетнего.

6 апреля блогера задержали.

Как выяснил RT, Серов в прошлом несколько раз привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, а его вторая жена говорила, что он неоднократно её избивал.

Вместе с этим по сети распространилось ещё одно видео с участием Серова, на котором блогер, в частности, говорит, что он «педофил».

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