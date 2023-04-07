В Свердловской области зарегистрировали первый 100-балльный результат по ЕГЭ в 2023 году

В Свердловской области зафиксировали первый 100-балльный результат по Единому государственному экзамену в 2023 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона.

«Стали известны первые результаты ЕГЭ в Свердловской области. Среди участников государственной итоговой аттестации 2023 года есть первый стобалльник. Первый 100-балльный результат ЕГЭ в Свердловской области — по литературе», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что ЕГЭ по литературе сдаётся по выбору.

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