В Свердловской области зарегистрировали первый 100-балльный результат по ЕГЭ в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона.
«Стали известны первые результаты ЕГЭ в Свердловской области. Среди участников государственной итоговой аттестации 2023 года есть первый стобалльник. Первый 100-балльный результат ЕГЭ в Свердловской области — по литературе», — заявили в ведомстве.
Там напомнили, что ЕГЭ по литературе сдаётся по выбору.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.