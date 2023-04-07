Всероссийский молодёжный телеком- и IT-фестиваль состоится 24—25 мая в Сколкове

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Всероссийский молодёжный телеком- и IT-фестиваль #Мы_На_Связи состоится 24 и 25 мая в технопарке «Сколково». Это первое масштабное мероприятие для студентов и начинающих специалистов отрасли.
Всероссийский молодёжный телеком- и IT-фестиваль состоится 24—25 мая в Сколкове
  • РИА Новости

Фестиваль примет более 2 тыс. студентов из более чем 50 вузов. Представители более 150 российских IT-компаний расскажут им о возможностях развития.

«Фестиваль поможет очертить фундаментальный и навыковый IT, усилить фокус внимания на информационных технологиях в сложных, сквозных и иногда неочевидных для молодёжи дисциплинах. Нужно формировать образ IT в глазах молодых ребят и образовательного сектора, делая акцент на том, что это не только программирование и сервисы, но также анализ данных, фундаментальная математика, технологии в агросекторе и многое другое», — заявила Дарья Козырева, директор Экспертного центра карьеры при Минобрнауки России.

Со своей стороны, Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», отметил, что общая цель состоит в том, чтобы создать все условия для развития начинающих специалистов IT-сферы и показать студентам, что в России много возможностей для старта карьеры в самых разных сферах.

На фестивале организуют более 15 тематических зон, среди которых микроэлектроника и телеком-технологии, квантовые технологии, VR&AR, робототехника, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация промышленности.

Также запланированы лектории и деловой форум.

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