Делегация Великого Новгорода посетила город-побратим Цзыбо

Делегация Великого Новгорода посетила китайский город-побратим Цзыбо в рамках рабочего визита. Сотрудничество двух городов продолжается почти 30 лет.

Об этом сообщает «Агентство бизнес-новостей».

За время сотрудничества состоялись десятки студенческих обменов, реализованы различные совместные проекты в сферах экономики, предпринимательства, туризма, культуры и образования.

Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, предприятия региона активно работают с коллегами из КНР.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Институт ядерных исследований Дубны будет сотрудничать с образовательными учреждениями КНР.