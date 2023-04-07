Делегация Великого Новгорода посетила город-побратим Цзыбо

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Делегация Великого Новгорода посетила китайский город-побратим Цзыбо в рамках рабочего визита. Сотрудничество двух городов продолжается почти 30 лет.
Делегация Великого Новгорода посетила город-побратим Цзыбо
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство бизнес-новостей».

За время сотрудничества состоялись десятки студенческих обменов, реализованы различные совместные проекты в сферах экономики, предпринимательства, туризма, культуры и образования.

Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, предприятия региона активно работают с коллегами из КНР.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Институт ядерных исследований Дубны будет сотрудничать с образовательными учреждениями КНР.

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