Делегация Великого Новгорода посетила город-побратим Цзыбо
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Об этом сообщает «Агентство бизнес-новостей».
За время сотрудничества состоялись десятки студенческих обменов, реализованы различные совместные проекты в сферах экономики, предпринимательства, туризма, культуры и образования.
Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, предприятия региона активно работают с коллегами из КНР.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Институт ядерных исследований Дубны будет сотрудничать с образовательными учреждениями КНР.