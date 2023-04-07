В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего десятилетнюю девочку на переходе

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В Павловском Посаде задержали водителя внедорожника, насмерть сбившего десятилетнюю девочку на пешеходном переходе.
В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего десятилетнюю девочку на переходе
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Авария произошла вечером в четверг, 6 апреля, на Большой Покровской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее Newinform сообщал, что в Калмыкии в результате столкновения автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Solaris погибли два человека.

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