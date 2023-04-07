Врач Сивякова посоветовала пройти обследование при появлении симптомов аллергии

Врач-аллерголог Роза Сивякова заявила, что при появлении симптомов аллергии нужно пройти обследование, чтобы получить точный диагноз.

«До посещения врача можно снизить риски заболевания и постараться не гулять в солнечную и ветреную погоду, не проветривать квартиру в такие дни, потому что пыльца попадает в помещение и ухудшает состояние. На прогулку лучше надевать солнцезащитные очки, а придя домой после улицы — умываться, менять одежду», — рассказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, облегчить симптомы помогут влажная уборка и правильное питание. Например, лучше отказаться от яблок, моркови, абрикосов, чтобы не спровоцировать ещё большую реакцию на пыльцу.

«На период цветения можно просто уехать в регион, где нет аллергена. Такой метод могут практиковать не все, но он очень помогает пережить сезон», — добавила Сивякова.

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