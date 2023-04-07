Офтальмолог Миргородская посоветовала вести здоровый образ жизни для сохранения здоровья глаз

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист «СМ-Клиника» Светлана Миргородская дала советы по сохранению здоровья глаз. В частности, для профилактики заболеваний она рекомендует вести здоровый образ жизни.

В беседе с РИАМО врач также выразила мнение, что нужно правильно питаться, соблюдать зрительный режим и проходить регулярные плановые обследования у офтальмолога.

«Не стоит заниматься самолечением и слепо верить рекламе препаратов, у каждого вещества и препарата есть показания, противопоказания и побочное действие, они могут не только помочь, но и навредить, поэтому берегите себя, обращайтесь к специалистам, которые помогут вам подобрать правильное лечение при необходимости», — отметила Миргородская.

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