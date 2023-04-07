Офтальмолог Миргородская посоветовала вести здоровый образ жизни для сохранения здоровья глаз

Короткая ссылка
Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист «СМ-Клиника» Светлана Миргородская дала советы по сохранению здоровья глаз. В частности, для профилактики заболеваний она рекомендует вести здоровый образ жизни.
Офтальмолог Миргородская посоветовала вести здоровый образ жизни для сохранения здоровья глаз
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО врач также выразила мнение, что нужно правильно питаться, соблюдать зрительный режим и проходить регулярные плановые обследования у офтальмолога.

«Не стоит заниматься самолечением и слепо верить рекламе препаратов, у каждого вещества и препарата есть показания, противопоказания и побочное действие, они могут не только помочь, но и навредить, поэтому берегите себя, обращайтесь к специалистам, которые помогут вам подобрать правильное лечение при необходимости», — отметила Миргородская.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить