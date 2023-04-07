В Татарстане врачи провели сложнейшую операцию по удалению кисты весом 20 кг

В Татарстане врачи провели сложнейшую комбинированную операцию, удалив пациентке за один раз 20-килограммовую кисту, камни в желчном пузыре и грыжу.

«Это была комбинированная операция. Мы сделали четыре операции под одним наркозом. Была убрана киста яичника, пупочная грыжа, также пациентке была диагностирована желчекаменная болезнь, была выполнена холецистэктомия и абдоминопластика...», — прокомментировал врач-хирург, онколог, трансплантолог отделения хирургии №2 Республиканской клинической больницы Ленар Зиганшин для ГТРК «Татарстан».

В общей сложности за три часа хирурги удалили 40 кг проблемных участков.

Реабилитация пациентки проходит хорошо, она уже готовится к выписке.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала о состоянии гиповитаминоза, когда в межсезонье в организме не хватает одного или нескольких витаминов.