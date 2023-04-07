В Татарстане врачи провели сложнейшую операцию по удалению кисты весом 20 кг

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В Татарстане врачи провели сложнейшую комбинированную операцию, удалив пациентке за один раз 20-килограммовую кисту, камни в желчном пузыре и грыжу.
В Татарстане врачи провели сложнейшую операцию по удалению кисты весом 20 кг
  • Gettyimages.ru

«Это была комбинированная операция. Мы сделали четыре операции под одним наркозом. Была убрана киста яичника, пупочная грыжа, также пациентке была диагностирована желчекаменная болезнь, была выполнена холецистэктомия и абдоминопластика...», — прокомментировал врач-хирург, онколог, трансплантолог отделения хирургии №2 Республиканской клинической больницы Ленар Зиганшин для ГТРК «Татарстан».

В общей сложности за три часа хирурги удалили 40 кг проблемных участков.

Реабилитация пациентки проходит хорошо, она уже готовится к выписке.

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