Омбудсмен Ярославская назвала причины вторичного сиротства

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала о возможных причинах вторичного сиротства. Она отметила, что большинство детей, которых возвращают в социальные учреждения, уже не хотят снова идти к опекунам.

«Когда родителей лишают прав по суду, у ребёнка всё равно остаются родственники, чаще всего это бабушки и дедушки. Им этого ребёнка отдают. У них нет никакой школы приёмных родителей, им никто не объясняет сложности подросткового возраста», — заявила Ярославская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, бабушек и дедушек никто не обучает, и они не справляются.

«Эта норма не содержится в федеральном законодательстве, потому что родственная опека — это как бы прямая опека. Я считаю, что школу приёмных родителей надо вообще всем проходить», — добавила омбудсмен.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 760 человек из категории детей-сирот получили квартиры или сертификаты на покупку недвижимости в 2022 году.