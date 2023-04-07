Нутрициолог Синько посоветовала при головной боли пить больше воды

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Нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько рассказала, что употребление некоторых продуктов поможет снять боль.
Нутрициолог Синько посоветовала при головной боли пить больше воды
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Головные боли часто случаются из-за обезвоживания организма, объяснила нутрициолог в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, головной мозг недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ. Чтобы этого не происходило, нужно соблюдать питьевой режим, отметила специалист.

Боль в горле во время простуды поможет облегчить имбирь. При дискомфорте в суставах важно есть рыбу, включая её в рацион два-три раза в неделю, а при дисбактериозе — непастеризованный йогурт, посоветовала Синько.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала о состоянии гиповитаминоза, когда в межсезонье в организме не хватает одного или нескольких витаминов.

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