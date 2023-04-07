Автоинструктор Шебанина назвала случаи, когда водитель обязан пропустить пешехода без «зебры»

Автоинструктор автошколы «ПДД от А до Я» Екатерина Шебанина сообщила, что водители должны уступать гражданам дорогу в том числе при повороте на перекрёстке, где нет пешеходного перехода.

Согласно пункту 13.1 ПДД, даже в случае отсутствия «зебры» водители должны уступить пешеходу при повороте на перекрёстке (в любую сторону), уточнила эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

То же следует сделать, если водители въезжают или выезжают с прилегающей дороги.

Однако автолюбитель не обязан пропускать пешеходов в том случае, если он подъезжает к перекрёстку, перед которым нет «зебры» — в прямом направлении, — резюмировала Шебанина.

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