Автоинструктор Шебанина назвала случаи, когда водитель обязан пропустить пешехода без «зебры»

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Автоинструктор автошколы «ПДД от А до Я» Екатерина Шебанина сообщила, что водители должны уступать гражданам дорогу в том числе при повороте на перекрёстке, где нет пешеходного перехода.
Автоинструктор Шебанина назвала случаи, когда водитель обязан пропустить пешехода без «зебры»
  • РИА Новости

Согласно пункту 13.1 ПДД, даже в случае отсутствия «зебры» водители должны уступить пешеходу при повороте на перекрёстке (в любую сторону), уточнила эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

То же следует сделать, если водители въезжают или выезжают с прилегающей дороги.

Однако автолюбитель не обязан пропускать пешеходов в том случае, если он подъезжает к перекрёстку, перед которым нет «зебры» — в прямом направлении, — резюмировала Шебанина.

Ранее НСН сообщала, что сезон проката электросамокатов открылся в Москве.

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