Исследование: большинство российских разработчиков назвали Android востребованной ОС

Новое исследование показало, что большинство разработчиков (77,4% голосов) считают мобильную операционную систему (ОС) Android самой востребованной.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков платформы All Cups от VK, фонда «Сколково» и IT_ONE.

«Мобильная операционная система iOS от Apple популярна лишь у 13,4%, а Windows Phone выбрали 9,2% респондентов», — отмечается в исследовании.

По словам 50,7% опрошенных, мобильная разработка — отрасль с высоким потенциалом.

На этом фоне около 34% участников исследования заявили, что пока только планируют создать своё первое мобильное приложение, а 16,2% уже работают над этим.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.