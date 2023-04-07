В районе «Большого Сити» создадут 3500 новых рабочих мест

Короткая ссылка
В новом бизнес-центре Orbital в Хорошёвском районе создадут 3500 рабочих мест, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В районе «Большого Сити» создадут 3500 новых рабочих мест
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил Бочкарёв, офисный центр станет ещё одним объектом деловой активности на территории района «Большого Сити».

«Проект бизнес-центра разработан в соответствии с самыми современными стандартами деловой застройки, в том числе международными зелёными стандартами», — сказал чиновник.

Со своей стороны, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что площадь объекта составит около 27 тыс. кв. м.

Ранее Nation News сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить