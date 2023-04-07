В районе «Большого Сити» создадут 3500 новых рабочих мест

В новом бизнес-центре Orbital в Хорошёвском районе создадут 3500 рабочих мест, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил Бочкарёв, офисный центр станет ещё одним объектом деловой активности на территории района «Большого Сити».

«Проект бизнес-центра разработан в соответствии с самыми современными стандартами деловой застройки, в том числе международными зелёными стандартами», — сказал чиновник.

Со своей стороны, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что площадь объекта составит около 27 тыс. кв. м.

Ранее Nation News сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.