Ресторатор Бухаров заявил о важности развития автоматизации и цифровизации в отрасли

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025–2030 годах.

Как рассказал Бухаров, период пандемии продемонстрировал, что с помощью агрегаторов действительно удобно осуществлять доставку еды.

«Даже выгодно в такие моменты, когда зал обслуживания закрыли, форс-мажора нет, а сам ресторан работает. Вам арендодатель говорит: «Раз вас не закрыли, платите мне деньги». Те говорят: «Мы не можем так». Значит, занимайтесь доставкой», — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что не все заведения смогли «осилить» этот процесс.

«Понятно, что существуют затраты на курьеров, и у агрегаторов собственный баланс, им необходимо считать деньги», — подчеркнул Бухаров.

При этом он напомнил, что, если говорить о современных способах доставки, уже используются, например, дроны для доставки пиццы.

«Нам важны автоматизация, механизация, цифровизация — и такие вещи, как беспилотная доставка, тоже могут рассматриваться», — заключил он.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в эфире радио Sputnik сообщил, что доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025–2030 годах.

По его словам, технически это уже делается, а юридически — «это надо всё дооформить».